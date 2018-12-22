«بينينفارينا» تستعد لإطلاق «باتيستا»

المصدر: دبي ـــ البيان

كشفت شركة أوتوموبيل بينينفارينا رسمياً، عن اسم سيارتها الكهربائية الخارقة الجديدة، التي ستنطلق رسمياً لأول مرة في العالم، في معرض جنيف الدولي للسيارات 2019. وهذه السيارة التي يمكن أن تكون من بين أقوى وأسرع السيارات الإيطالية، ستحمل اسم باتيستا، وسيكون اسمها تكريماً لذكرى مؤسس الشركة باتيستا فارينا.

ومن المقرر أن تطرح شركة أوتوموبيلي بينينفارينا 150 سيارة فقط من طراز «Battista»، كحد أقصى، بحلول أواخر عام 2020، وذلك بسعر يتراوح بين 2 و2.5 مليون دولار. وسيحظى عملاء الشركة المحتملون في الشرق الأوسط وآسيا، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بواقع 50 سيارة لكلّ منها.

وهذه السيارة الخارقة، سوف تقدم أداء عالياً وابتكارات تكنولوجية جديدة، وتصميماً أنيقاً، وستتمتع بمحرك بقوة 1900 حصان، وعزم دوران 2300 نيوتن متر، وقدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة، في أقل من 2 ثانية.

وستكون باتيستا أسرع وأقوى سيارة إيطالية قدمت على الإطلاق، ونحن نتحدث هنا عن بلد قدم لنا سيارات فيراري ومازيراتي. وسيمكن للسيارة الوصول لسرعة قصوى تبلغ 402 كم في الساعة، مع نظام دفع كهربائي، ومدى تنقل بتجاوز 483 كم في الشحنة الواحدة.