10 نصائح للقيادة الآمنة على الرمال

المصدر: دبي ـــ البيان

طبيعة الصحراء الإماراتية واتساع مساحاتها الرملية وارتفاع كثبانها يشكل عامل جذب للسياح والسائقين المغامرين الراغبين باستكشاف المناطق الصحراوية بسياراتهم، دون أن ننسى ما توفره الجهات المختصة من تسهيلات ورحلات دورية للتعريف بطرق التعامل والبقاء في الصحراء والقيادة على الكثبان الرملية. وللقيادة الآمنة في الصحراء هناك 10 نصائح ينصح بها الخبراء والمختصون بقيادة السيارات في الصحراء منها:

1 ــ تخفيف وزن السيارة بقدر المستطاع عبر الاستغناء عن الأغراض التي لا تحتاج إليها خلال الرحلة.

2 ــ تخفيض ضغط الإطارات يعتبر ضرورياً جداً للقيادة على الرمال، لإعطاء الإطارات مساحة أكبر على السطح الملامس للرمل، والضغط المناسب لسيارة دفع رباعي كبيرة – 18 psi، بينما الضغط المناسب لسيارة دفع رباعي صغيرة – 16 psi.

3 ــ يجب التخطيط لمسار الرحلة قبل الانطلاق لأجل تفادي أي عوائق غير متوقعة، وفي حالة خروجك عن المسار المحدد يجب حينئذ الخروج من السيارة وتفحّص الأرض سيراً على الأقدام.

4 ــ ينصح دوماً بالتأكّد من وجود كمية كافية من الوقود خلال الرحلة، لأن القيادة على الطرق غير ممهدة والرملية تستهلك كمّيات أكثر من الوقود مقارنة بالقيادة على الطرقات العادية.

5 ــ القيادة على الرمال تضعف قوة محرك السيارة، لذلك يجب عليك أن تستمر بالقيادة ولا تتوقف إلا عند الحاجة.

6 ــ عند التوقف بالسيارة على منحدر، يجب التوقّف باتجاه الحركة الطبيعية للسيارة، لأن الجاذبية ستساعد السيارة على التحرّك مجدداً عندما يكون السائق جاهزاً لذلك، كما ينصح بمحاولة الانزلاق حتى التوقّف، وعدم الضغط بقوة على المكابح حتى لا تعلق السيارة.

7 ــ من أهم الأدوات التي يجب إحضارها في الرحلة الكتيّبات الخاصّة بالمسار، والخرائط، ونظام تحديد المواقع والبوصلة، حيث إن هذه الأدوات تساعد السائق في حال أضاع الطريق والوجهة.

8 ــ أهم قاعدة للقيادة في الكثبان الرملية أن تقود بشكل مستقيم وليس بمسار جانبي، لأن هذه الطريقة بالقيادة تساعد على زيادة استقرار السيارات وتعطي مزيداً من السيطرة.

9 ــ عند القيادة فوق المطبات أخْفِض السرعة حتى لا تهتز سيارتك بعنف، ويؤدي ذلك إلى إضعاف المعلّق.

10 ــ تخفيض السرعة عند الوصول إلى قمة الكثبان الرملية، لإعطاء السيارة مزيد من القوة في أعلى القمة وتحميك من ارتفاع السيارة عن سطح الأرض أو الاصطدام في إحدى هذه النباتات الصحراوية أو الكثبان الرملية.