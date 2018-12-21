«مرسيدس» تكشف عن «سي.إل.إيه» الجديدة مطلع 2019

المصدر: شتوتغارت (د ب أ)

تعتزم شركة «مرسيدس بنز» الألمانية للسيارات الفارهة، إزاحة الستار عن الجيل الثاني للسيارة «سي.إل.إيه»، خلال معرض «سي.إي.إس» الدولي للإلكترونيات والتكنولوجيا، في مدينة لاس فيغاس الأميركية الشهر المقبل. ونشرت الشركة الألمانية، صورة غير كاملة للسيارة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، قبل الكشف عنها رسمياً خلال أسابيع.

وأشار موقع «موتور تريند» إلى أن إقدام «مرسيدس بنز»، على عرض سيارة جديدة، كوبيه ذات أربعة أبواب، ضمن فعاليات معرض للإلكترونيات والتكنولوجيا، وليس في معرض متخصص للسيارات، يمثل مفاجأة بدرجة ما، لكنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها «مرسيدس» ابتكاراتها في هذا المعرض. وتعمل السيارة من الفئة إيه بمحرك سعة لترين، ويحتوي على 4 أسطوانات، ويعمل بنظام الشحن التربو، وتصل قوته إلى 188 حصاناً، بعزم شدته 221 رطلاً لكل قدم مكعبة.

وذكر موقع «موتور تريند»، أن السيارة الجديدة من الفئة إيه، جيدة للغاية، وحديثة، رغم سعرها المنخفض نسبياً، وهي الميزة التي يمكن أن تتكرر مع السيارة المنتظر الكشف عنها بعد أسابيع «سي.إل.إيه» الجديدة.