75 % يشترون سيارات اعتماداً على نصائح الأصدقاء والإنترنت

المصدر: دبي ـ البيان

أظهرت دراسة مؤشر رضى المشترين SSI عام 2018، التي تصدرها وكالة ج. د. باور، أنّ نحو ثلاثة أرباع مشتري السيارات الجديدة في الإمارات يعتمدون على نصائح الأصدقاء والأقارب، وعبر البحث على الإنترنت، لاختيار ماركة للسيارة التي ينوون شراءها وطرازها. أمّا أبرز المعلومات التي يبحث عنها مشترو السيارات عبر الإنترنت فكانت الأسعار، والمواصفات، ثم الضمان والعروض الترويجية. ومع أنّ ما يقرب من خُمس العملاء (18%) يزورون الموقع الإلكتروني الخاص بالوكيل الذي ينوون الشراء منه، إلا أنّ نحو 68% من مشتري السيارات الجديدة الذين يتسوقون على الإنترنت ينتهي بهم المطاف بالاتصال مع البائع أو الوكيل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية قبل زيارتهم.

وحصل نحو 78% من العملاء الذين شملتهم الدراسة على لمحة عامة عن خدمة ما بعد البيع أو تم تعريفهم بشخص من ذلك القسم، وأدّى ذلك إلى تحسين درجة الرضى بمقدار 42 نقطة.

وقال شانتانو ماجومدار، المدير الإقليمي لقسم السيارات لدى الوكالة: «يعتمد مسار شراء سيارة جديدة بشكل متزايد على المصادر المتاحة على الإنترنت، ما يوضح ضرورة اهتمام المصنّعين والوكلاء بتصميم مواقع إلكترونية توفّر المعلومات التي يبحث عنها المشترون، ويكون تصفحها سهلاً على مختلف أنواع الأجهزة».