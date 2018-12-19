ماذا تفعل القيادة بخزان فارغ من الوقود في السيارة؟

المصدر: د ب ا

عادة ما يقوم كمبيوتر السيارة في الموديلات الحديثة بتنبيه السائق إلى وجود نقص في الوقود في الوقت المناسب، ولكن ماذا يحدث إذا توقفت السيارة فجأة بسبب نقص الوقود؟

للإجابة عن هذا الاستفسار أوضح تورستن هيس، خبير السيارات بالهيئة الألمانية للفحص الفني، أنه في حال قيادة السيارات القديمة حتى فراغ خزان الوقود تماماً، فإن ذلك يؤدي غالباً إلى أضرار في دورة الوقود، وكثيراً ما تظهر أعطال بمضخات الحقن أو مضخة البنزين.

وبالنسبة لسيارات الديزل القديمة المزودة بنظام حقن ميكانيكي في حيز المحرك، فإن الأمر يتطلب إجراء عملية مجهدة لتصريف الهواء يدويا من دورة الوقود.

وتروج الشركات العالمية للسيارات الحديثة بأنها محصنة إلى حد كبير من السير حتى فراغ خزان الوقود تماماً، إلا أن ذلك قد يحدث في بعض الأحيان. وعلى الرغم من استعمال فلاتر الوقود، إلا أن محركات السيارات الحديثة قد تمتص جزيئات الاتساخات، التي تترسب في الوقود، عند السير حتى فراغ الخزان تماماً، وبالتالي لا يمكن ضمان الاحتراق النظيف للوقود.