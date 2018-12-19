«هيونداي» تكشف عن تقنية للشحن بالطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هيونداي موتور» عن خطتها لطرح نظام شحن كهربائي بالطاقة الشمسية يمكن تطبيقه على طرز محددة من مجموعة هيونداي.

وسيتم تركيب هذه الألواح الشمسية على سطح السيارة وغطاء المحرك لتعويض الاستهلاك في المركبات الهجينة والكهربائية بهدف تزويد المزيد من الطاقة ورفع كفاءة استهلاك الوقود ومعدل المسافة المقطوعة بالشحنة الواحدة.

يتم تطوير هذه التقنية لدعم مصدر الطاقة الرئيسي للسيارة وزيادة عدد الكيلومترات التي تقطعها مع الالتزام بتخفيض البصمة الكربونية في الوقت ذاته، ويمكن لهذه التقنية شحن بطاريات السيارات سواء كانت كانت كهربائية أو هجينة. وتقوم مجموعة «هيونداي» بتطوير ثلاثة أنواع من أنظمة شحن الطاقة الشمسية، وهي: نظام «السقف الشمسي السيلكوني»، ونظام «السقف الشمسي شبه الشفاف»، ونظام «الغطاء الشمسي خفيف الوزن»، الذي يتم وضعه على جسم السيارة بالكامل.