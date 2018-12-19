«نيسان» تستعرض التحديات أمام التحالف

المصدر: طوكيو - د ب أ

يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» لصناعة السيارات هيروتو سايكاوا التحدث لأول مرة منذ القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة كارلوس غصن حول التحديات التي تواجه التحالف بين نيسان ورينو الفرنسية وميتسوبيشي اليابانية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصدر على صلة بالمسألة أن سايكاوا سوف يتوجه إلى أمستردام هذا الأسبوع لحضور اجتماع شركاء التحالف.

وكان شركاء التحالف قد اجتمعوا آخر مرة بعد القبض على غصن وعزله من رئاسة نيسان في نوفمبر الماضي، وقد شارك سايكاوا في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقالت «بلومبرغ» إن سايكاوا سوف تكون لديه الفرصة الآن لكي يشرح بصورة مباشرة الوقائع التي أدت لتوجيه الادعاء الياباني اتهامات لغصن.

يشار إلى أن غصن متهم بإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية. وكانت شركة رينو، أكبر حامل أسهم في نيسان، والتي قامت بإنقاذ الشركة اليابانية منذ عقدين، قد أرسلت خطابا تطالب فيه عقد اجتماع لجميع حاملي الأسهم لمناقشة إدارة نيسان.