أوروبا تخفض انبعاثات السيارات

المصدر: بروكسل - رويترز

اتفق الاتحاد الأوروبي على هدف لخفض انبعاثات الكربون من السيارات بنسبة 37.5% خلال عقد بعدما نجح أخيراً في تسوية الخلافات بين البلدان المصنعة للسيارات والمشرعين المدافعين عن البيئة.

وانقسم الاتحاد على مدى شهور بشأن مدى التشديد في خفض انبعاثات الكربون من السيارات في إطار مسعاه خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% في المجمل بحلول 2030. وحذرت ألمانيا، التي بها أكبر قطاع سيارات في الاتحاد الأوروبي بقيمة بلغت نحو 423 مليار يورو في 2017، من أن الأهداف المشددة والاتجاه نحو السيارات الكهربائية قد تضر القطاع وتؤدي لخسارة وظائف. وتوصل ممثلون عن البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد إلى حل وسط بعد محادثات استمرت تسع ساعات لخفض الانبعاثات من السيارات.