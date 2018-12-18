هيونداي تعزز تقنيات الهيدروجين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة هيونداي موتور عن خريطة طريق لتسريع تطوير مجتمع اقتصادي قائم على الهيدروجين، واضعة رؤيتها للعام 2030 في هذا الشأن، بدعمٍ من ريادتها العالمية في تقنيات خلايا وقود الهيدروجين.

ومن المقرّر، وفق خريطة الطريق، أن تعزّز المجموعة، التي تضمّ شركة هيونداي موتور وغيرها من الشركات، من قدراتها الإنتاجية السنوية لنظم خلايا الوقود، رافعةً إياها إلى 700ألف وحدة بحلول 2030.

وأكّد ويسن تشنغ النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور، ريادة المجموعة في الإنتاج التجاري للمركبات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، قائلاً إنها تتخذ خطوة جريئة وواسعة للإسراع في بناء ما أسماه «مجتمعاً اقتصادياً قائماً على الهيدروجين».