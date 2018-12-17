«كرايسلر» تستدعي 216 مركبة بالصين

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت شركة «كرايسلر» لصناعة السيارات سحب 216 سيارة مستوردة بسبب عيوب في نظام التحكم بالمحرك، وفقاً لما ذكرته أعلى هيئة صينية للإشراف على الجودة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس، إن سحب السيارات، الذي بدأ يوم 14 ديسمبر، تضمن طراز «باسيفيكا» الذي تم إنتاجه في الفترة ما بين 7 أبريل و27 يونيو في عام 2017.

وذكر بيان صادر عن مصلحة الدولة لتنظيم السوق، أن العيب في نظام التحكم بالمحرك قد يتسبب في توقف المحرك، ويؤدي إلى مخاطر تتعلق بالسلامة، فيما ذكرت الشركة أنها ستقوم بإخطار المستخدمين ذوي الصلة عبر خطابات مسجلة، علاوة على تحسين نظام وحدة التحكم في المحرك.