«تاتا» تعتزم زيادة أسعار سياراتها

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أعلنت شركة صناعة السيارات الهندية «تاتا موتورز» اعتزامها زيادة أسعار بيع جميع طرزها من سيارات الركوب بما يصل إلى 40 ألف روبية هندية (560 دولاراً) لكل سيارة وذلك لتعويض تأثير ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار الوقود. يذكر أن «تاتا موتورز» تنتج سيارات الركوب والنقل والحافلات، كما تمتلك شركة صناعة السيارات الفارهة في بريطانيا «جاجوار لاند روفر».

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن إعلان «تاتا» خطة زيادة أسعار سياراتها دفع سهم الشركة إلى الارتفاع في بورصة بومباي خلال تعاملات أمس، حيث كان السهم الأفضل أداءً بين الأسهم المسجلة على مؤشر «إس أند بي بي. إس. إي سينسكس».

كما واصل السهم ارتفاعه لليوم الثاني، لتصل الزيادة التراكمية منذ 6 ديسمبر الماضي إلى 2.7 % من سعره، في حين أن متوسط الزيادة في أسعار الأسهم المسجلة في البورصة كان 2.5 % خلال الفترة نفسها.