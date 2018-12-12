خلاف أوروبي بشأن انبعاثات السيارات

المصدر: بروكسل - رويترز

أخفق الاتحاد الأوروبي أمس في التوصل إلى توافق على مدى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات، حيث لم تفلح البلدان المصنعة للسيارات والمشرعون الأكثر حرصاً على البيئة في التوصل لحل وسط.

وانقسم الاتحاد الأوروبي لشهور بشأن مدى تشديد القواعد المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات. وحذرت ألمانيا، التي تضم أكبر قطاع للسيارات داخل التكتل، من أن تشديد الأهداف قد يضر بالقطاع ويؤدي لخسارة وظائف.

وقال دبلوماسيون إن ممثلين لنواب البرلمان الأوروبي أجروا عدة جولات من المحادثات مع المفوضية الأوروبية تهدف لإيجاد أرضية مشتركة.