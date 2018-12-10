تويوتا تستدعي سيارات في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

استدعت شركة «تويوتا» اليابانية لصناعة السيارات أكثر من 13 ألف سيارة في الصين على خلفية عيوب في برنامج وحدة التحكم الإلكتروني للمصابيح الأمامية، حسبما ذكرت الهيئة الصينية المعنية بتنظيم السوق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن مصلحة الدولة لتنظيم السوق قولها في بيان إنه بدءاً من 7 ديسمبر الجاري، شرعت شركة «تيانجين فاو تويوتا موتور المحدودة» في استدعاء 13048 مركبة من طراز «كورولا جي. إل-آي» صنعت في الفترة بين 19 مارس و16 أكتوبر. وستقوم الشركة بإخطار المستخدمين المعنيين عبر خطابات مسجلة، وستصلح البرنامج المعيب لوحدة التحكم الإلكتروني.