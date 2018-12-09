تعاون بين «ورشة حكومة دبي» و«الفطيم لكزس»

المصدر: دبي - البيان

وقعت «ورشة حكومة دبي» مذكرة تفاهم مع «الفطيم لكزس»، في سبيل توطيد أواصر التعاون المشترك في المجالات الفنية والتقنية المتعلقة بصيانة المركبات من نوع «لكزس»، بما يصب في خدمة مسيرة تميز الجانبين في عالم صيانة السيارات، تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الورشة للمساهمة في تعزيز ريادة دبي في مجال تقديم أرقى الخدمات وزيادة نسبة سعادة ورضا المتعاملين.

وقال حميد سلطان المطيوعي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: «نتطلع من خلال عقد اتفاقيات مشتركة مع نخبة المؤسسات العاملة في الإمارات، إلى تعزيز تكامل الجهود لدفع مسيرة التطور والتقدّم، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واضعين نصب أعيننا ترسيخ ريادة حكومة دبي في مجال التميز والإبداع في الأداء الحكومي. ويندرج التعاون الجديد مع الفطيم للسيارات - لكزس في إطار التزامنا الدائم بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبنّي أحدث الأساليب المبتكرة التي تضمن توفير أفضل خدمات صيانة المركبات بمختلف أنواعها».

من جهته، قال محمد مقطري، مدير الإدارة العامة لـ«الفطيم لكزس»: «كلنا ثقة بأنّ الاتفاقية ستعزز علاقتنا طويلة الأمد مع الورشة، وستجسّد خطوة جديدة في مسيرة تحسين وتطوير خدمات ما بعد البيع، ومنح شركائنا خدمات تصليح وصيانة عالمية المستوى بما يتوافق مع معايير لكزس، من خلال فريق عملنا التقني عالي الخبرات والكفاءة».