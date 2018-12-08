«كاديلاك» تكشف عن مركبة رياضية جديدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أقامت شركة «كاديلاك» فعالية خاصة لأول مرة في دبي تحت عنوان «فندق كاديلاك»، وذلك ضمن مهرجان «سول دي إكس بي 2018».

حضر حفل الإطلاق مجموعة من المشاهير والشخصيات البارزة من مختلف أنحاء المنطقة، وشهد الحفل الكشف عن أول مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات. ويعتبر «فندق كاديلاك» من بين الفعاليات الحصرية التي تنظمها «كاديلاك» خلال مهرجان «سول دي إكس بي 2018» والذي يفتح أبوابه فقط بين 6 و8 ديسمبر الجاري.

وقد استقبل «فندق كاديلاك» مئات الزوّار الذين حضروا المهرجان في الليلة الافتتاحية، واستمتعوا بتجربة متميّزة وراقية من «كاديلاك» تخلّلتها أنشطة تفاعلية مختلفة، وذلك قبل التوجّه إلى المنصّة الموجودة على السطح للاستمتاع بمناظر جميلة ضمن نطاق 180 درجة، مع إطلالة فريدة على المهرجان الذي يحتفي بثقافة الشارع في المنطقة ويقام في «حي دبي للتصميم».

واستضاف «فندق كاديلاك» عملية الكشف الإقليمية عن أول مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) مدمَجة من العلامة التجارية والتي تحمل اسم XT4. تجدر الإشارة إلى أن هذه السنة الرابعة التي تتعاون فيها «كاديلاك» مع مهرجان «سول دي إكس بي» والذي يشهد إقبالاً كبيراً من قِبَل الشباب.