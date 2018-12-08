«الفطيم هوندا» توفر تقسيطاً لـ 5 سنوات بلا فوائد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الفطيم هوندا»، الموزّع الحصري لعلامة «هوندا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حملتها الترويجية «خطة بلا فائدة» في كافة صالات العرض التابعة لها في الدولة.

ومن خلال «خطة بلا فائدة»، ستتيح (الفطيم هوندا) لعملائها الفرصة لشراء سيارة من علامة (هوندا) قبل نهاية العام، مع خطة تقسيط لمدة خمس سنوات دون فائدة. ويطبق العرض على كافة موديلات الشركة من طراز سيدان، وسيارات الدفع الرباعي الرياضية والسيارات متعددة الاستخدامات ليكون الوقت الأمثل لشراء سيارة (هوندا) من خلال هذه الخطة.

كما تقدم شركة الفطيم ضماناً لمدة 5 سنوات على عدد كيلومترات غير محدود، وتمويلاً يصل إلى 100% مع خدمة المساعدة على الطريق لكافة السيارات الجديدة، وعقد صيانة يصل إلى 5 سنوات أو 100 ألف كم على طرازات محددة من السيارات الجديدة، إضافةً إلى إمكانية استبدال جميع طرازات ونماذج السيارات القديمة بأخرى جديدة.