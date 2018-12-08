«كونتيننتال» تعتمد تقنيات متطوّرة في شاشة العرض الأمامية

المصدر: دبي - البيان

كشفت «كونتيننتال»، الشركة الألمانية المتخصصة في الإطارات والتقنيات والصناعات المغذّية للسيارات، عن نظام عرض كامل الألوان لشاشة عرض أمامية بنظام الواقع المعزَّز (AR-HUD) وذلك للمرّة الأولى في قطاع للسيارات. وارتكازاً على تقنية توجيه الموجات الإلكترونية، يأتي نظام العرض هذا نتيجة للشراكة البنّاءة مع «ديجيلنس».

توفر شاشات العرض الأمامية (AR-HUD) ميّزة التعزيز البصري دعماً بديهياً للسائقين الذين سيعرفون مباشرة المكان الذي يتطلّب انتباههم والسبب وراء هذا، وذلك عندما يتعلّق الأمر بالرؤية الفعلية.

وقال الدكتور فرانك رابي، رئيس وحدة أعمال «كونتيننتال» للأجهزة وأنظمة التفاعل بين الإنسان والآلة: «توفر شاشات العرض الأمامية، وبالأخص تلك التي تتمتّع بإمكانية تعزيز المساحة الواسعة، مستويات قياسية من الدعم لصالح السائق. وبفضل استثماراتنا المبكرة في تقنية توجيه الموجات الإلكترونية، نخطو الآن خطوة كبيرة نحو اعتماد أنظمة AR-HUD فائقة الصغر. ولقد تخطّينا بنجاح العائق الأكثر تحدّياً وهو حجم الجهاز، ونتيجة لهذا، أصبح بالإمكان الآن القيام بالإنتاج الصناعي لهذه التقنية لأجل الاستخدام في قطاع المركبات».

يمكّن النظام العارض من «كونتيننتال» تعزيز الصور ضمن مساحة 2.60 متر، 0.87 متر حتى مسافة انعكاس تصل إلى 10 أمتار، ما يحل مسألة الحجم السابقة فيما يخصّ أنظمة AR-HUD. وفي مسار عملية التطوير الدائمة، سوف يتم التعامل بشكل فردي مع المتطلّبات الإضافية الأخرى للتطبيق في قطاع المركبات.