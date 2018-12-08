النابودة تطلق «أودي إيه 7 سبورت باك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أودي النابودة، الوكيل الحصري لأودي في دبي والمناطق الشمالية، عن إطلاق سيارة «أودي إيه 7 سبورت باك»Audi A7 Sportback الجديدة عبر جميع صالاتها في الإمارات.

وتجمع سيارة Audi A7 الجديدة بين التصميم الرياضي والابتكار التكنولوجي، وتقدم أفضل المزايا الموجودة في عالم السيارات لتلبي متطلبات الأعمال والترفيه بفضل تجهيزاتها الديناميكية المتفردة. فهي تجمع بين أناقة تصميم الكوبيه ورحابة مقصورة سيارات السيدان والمزايا المتنوعة لسيارات أفانت.

وقال علي النابودة، المدير العام في أودي النابودة: «Audi A7 هي الوجه الرياضي لأودي في فئة السيارات النخبوية وتوفر للسائقين أداءً عاليًا يجمع بين الراحة والرحابة في آن واحد».

ملامح

يعكس التصميم الخارجي لسيارة A7 Sportback الفلسفة الجديدة التي تتبعها أودي في تصميم سياراتها والتي كشفت عنها في دراستها التجريبية واستخدمتها للمرة الأولى في إنتاج سيارة Audi A8 الجديدة. وتتجلى ملامح الديناميكية والتقنيات المتطورة بوضوح في سيارة A7 التي تمتاز بتفاصيل أكثر دقةً وأناقةً وخطوط رياضية انسيابية وامتداد أسطح الهيكل على مساحات أوسع.

وتهيمن على سيارة Audi A7 الجديدة معالم الاستراتيجية الرقمية المعتمدة في سيارة A8 إذ تتكامل. بنية تصميم المقصورة بانسيابية مع مفهوم أودي الجديد للتشغيل باللمس عبر شاشة نظام MMI وتستبدل السيارة مفاتيح الضغط الدوارة والأزرار التقليدية ومفاتيح التحكم التي كانت موجودة في الطراز السابق بشاشات لمس كبيرة عالية الوضوح.

تُعد سيارة Audi A7 رفيقة الدرب الأمثل في المسافات الطويلة كونها مجهزة بنظام اتصال متكامل يمنح الركاب المزيد من الراحة والأمان مع خيارات الضبط والتخصيص.

ترفيه

وتجمع سيارة Gran Turismo بين نظام الترفيه التعليمي ومجموعة تقنيات الاتصال التي تتوفر في سيارة Audi A8. وتتيح هذه السيارة لسبعة سائقين إمكانية تخزين إعداداتهم المفضلة في سجل المستخدم الشخصي وتخصيص ما يقارب 400 خيار مفضل لديهم.

ويتوفر نظام راديو MMI كتجهيز أساسي في سيارة A7 Sportback الجديدة بينما يتوفر نظام الملاحة MMI ونظام الملاحة MMI بلس كأحد التجهيزات الاختيارية في السيارة.

وهناك أربعة تجهيزات اختيارية أيضاً من أنظمة الصوت، تضم نظامBang & Olufsen الصوتي المتطور والذي يوفر تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد في المقاعد الخلفية للسيارة.