خدمات «ما بعد البيع» ميدان تنافس بين وكلاء السيارات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تشكل خدمات ما بعد البيع ميدان تنافس بين شركات ووكالات السيارات التي تسعى إلى المحافظة على عملائها القدامى واستقطاب عملاء جدد من خلال الحرص على تقديم خدمات مضمونة وسريعة، بالإضافة إلى قطع الغيار الخاصة بالسيارات.

وقال خبراء في قطاع السيارات إن خدمات ما بعد البيع أصبحت عنصراً أساسياً لنجاح أي وكيل سيارات في الدولة يريد المحافظة على مستوى مبيعاته وزيادتها، مشيرين إلى أن شركات السيارات والوكلاء يركزون على خدمات ما بعد البيع وتوفيرها بأسعار تنافسية وسريعة.

وأضاف الخبراء إن شركات السيارات المختلفة تحرص على تطوير منتوجات خاصة بها، لتعزيز تنافسيتها، تضاف إلى العروض الخاصة بالأسعار وتسهيلات التمويل، من خلال عروض متعددة، من قبيل القيام بصيانة السيارة وتغيير قطع غيارها داخل ورش الشركات، والتي يقوم بها متخصصون أكفاء، وبأثمان مناسبة.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة العربية إن خدمات ما بعد البيع ودعم الخدمات تعتبر عنصراً أساسياً من خطط نيسان على المدى المتوسط في الشرق الأوسط، ولا تزال ميزة رئيسية من مزايا نيسان التنافسية. وفي نيسان، نفهم أن بيع سيارة جديدة يعتبر مجرد بداية للعلاقة مع العميل، حيث تبرز بعد ذلك جودة الخدمة التي يحصل عليها العميل، وذلك من خلال خدمة ما بعد البيع التي تقود إلى بناء أو هدم سمعة العلامة التجارية.

وأشار إلى أن مفهوم «ولاء العملاء» اكتسب أبعاداً أخرى في العصر الحديث، لأنه يتعين على أي علامة تجارية أن تبذل كل جهد ممكن لترجمة وعودها على أرض الواقع، ويكون ذلك على شكل الجودة العالية والأسعار المناسبة والتفوق على المنافسين.

وأضاف إن هدفنا الاستراتيجي لا يركز على حجم المبيعات فقط، ولكننا في الشركة العربية للسيارات نتطلع إلى زيادة حصتنا في السوق، وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا الذين اشتروا سياراتنا من قبل، والمحافظة على التواصل معهم، لكي يبقوا مخلصين لنا. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال توفير أفضل الخدمات العالمية وتجاوز توقعاتهم في جميع احتياجاتهم، لأن الهدف هو المحافظة على علاقة العميل مع الشركة لأطول فترة ممكنة، وتشجيعه على اقتناء سيارة من علاماتنا، وربما التوجه إلى فئة أرقى من السيارة التي اشتراها من قبل. ونحرص على تعزيز برامج ولاء العملاء وتقديم العروض الترويجية والحوافز الأخرى التي تساعدنا في التغلب على منافسينا.

قال إقبال يوسف حبيب اليوسف، رئيس مجموعة شركات اليوسف إن مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة أو الوكيل يحدد مدى ولاء العملاء، لذلك فقد حرصنا خلال التاريخ التجاري والخدماتي للشركة أن تكون خدماتنا رائدة ومتطورة للحفاظ على ولاء العملاء الذين يعتبرون السبب الحقيقي للنجاح.

وأضاف اليوسف أن هناك مبدأً نعلّمه لكل موظفي الخدمة لدينا بأن «السيارة الأولى تباع من صالة العرض وما بعدها يباع من مركز الخدمة»، فالخدمة الجيدة هي ما يشجع الزبائن على الشراء، خاصة في حال ضمان توافر قطع الغيار في مراكز الصيانة، وتقديم خدمات سريعة وجيدة.

وتمكنت شركة «المسعود للسيارات» من تحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية من خلال تعزيز نمو حجم مبيعات الشركة والالتزام بأعلى معايير التميز والجودة في تقديم الخدمات ما بعد البيع. وقد حصدت الشركة جائزة «الأداء المتميز في المبيعات وخدمة العملاء لعام 2017»، من قبل شركة «نيسان الشرق الأوسط»، وذلك بعد تحقيقها زيادة كبيرة في حصتها السوقية العام الماضي، بالإضافة إلى نتائجها المتميزة في تطبيق أفضل معايير خدمة العملاء في قطاع السيارات على مستوى المنطقة.

وقال عرفات تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»: تتمتع العديد من العلامات التجارية بمميزاتها الخاصة، التي من شأنها جذب العديد من العملاء. ولكن عندما يتعلق الأمر بمستوى الخدمات المُقدمة لهم وتسهيل عمليات الصيانة، يتطلع العملاء إلى الحصول على المزيد بطرق احترافية وتقنية متميزة، الأمر الذي يعطيهم شعوراً بالرضا والسعادة، لأن هناك فريقاً كاملاً يعمل على توفير كل سبل الراحة لهم بكفاءة وجودة عالية.