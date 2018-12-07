طلب كبير على «بورشه تايكان» الكهربائية

المصدر: Ⅶ شتوتجارت - د ب أ

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية «بورشه» عن طلب يفوق التوقعات على سيارتها الكهربائية «تايكان» بعد أن كانت التقديرات تشير إلى طلب بحوالي 20 ألف سيارة سنوياً، لكن الشركة تلقت عدداً كبيراً من طلبات الحجز المبكر للسيارة، مما دفعها إلى رفع توقعاتها وقررت إنتاج المزيد منها لتلبية الطلب القوي عليها.

ونقلت مجلة «فيرتشافتس فوخه» عن أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي لشركة «بورشه» القول إن الحجم الأكثر من التوقعات للطلب على السيارة الكهربائية مقسم على السيارة الصالون وفئة «كروس توريزمو»، مضيفا: «بسبب التجاوب الإيجابي، سنعدل أرقام الإنتاج وخاصة لأن السيارة (كروس توريزمو) هي أول تنويعة من طراز تايكان تحصل على الضوء الأخضر في هذه السلسلة».

وكانت النرويج من الأسواق التي سجلت طلباً قوياً على السيارة الكهربائية الفارهة، حيث تلقت طلبات حجز مع دفع المقدم لحوالي 3000 سيارة هناك، في حين أنها في المعتاد تبيع حوالي 600 سيارة جديدة سنويا في هذه السوق. ومن المقرر أن تبدأ «بورشه» إنتاج السيارة «تايكان» منتصف عام 2019، حيث سيتم إنتاجها في مصنع جديد بمدينة «شافنهاوزن».

ونقل موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن ألبرخت ريمولد، عضو المجلس التنفيذي للإنتاج في شركة «بورشه»، قوله في سلسلة بيانات صحفية أخيراً: إن الشركة مستعدة لإنتاج المزيد من السيارات من هذا الطراز في ضوء وجود وحدة طلاء وخط تجميع للسيارة «تايكان» في مصنع إنتاجها.