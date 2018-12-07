تاكسي ذاتي القيادة في أريزونا

المصدر: أريزونا - رويترز

أطلقت «وايمو» التابعة لمجموعة «ألفابت» خدمة جديدة تمثل تطوراً مهماً في مسعاها المكلف الذي استغرق عشر سنوات لتحقيق أرباح من تسيير سيارات ذاتية القيادة في الشوارع. حيث بدأت الشركة خدمة لتأجير سيارات أجرة ذاتية القيادة بمقابل مادي في ولاية أريزونا.

وبدأت الشركة في الحصول على مقابل مادي بسيط من الركاب نظير تأجير سيارات أجرة تعمل في نطاق 160 كيلومتراً تقريباً في أربع ضواح لمدينة فونيكس وهي تشاندلر وتيمبي وميسا وجيلبرت. وكانت هذه المناطق مسرحاً لتجارب الشركة منذ 2016.

وتعتبر الأرباح نقطة تحول مهمة لـ«وايمو»، تضعها أمام منافسيها الرئيسيين في الولايات المتحدة وهما وحدة كروز أوتوميشن التابعة لجنرال موتورز وشركة «أوبر تكنولوجيز». ولم تطلق الشركتان بعد نشاطا لتأجير سيارات ذاتية القيادة. وتسعى هذه الشركات لكسب زبائن بهدف تعويض الملايين التي أنفقتها على تطوير هذه التكنولوجيا.