مبيعات قياسية لـ «إنفينيتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إنفينيتي موتور أن مبيعاتها في نوفمبر الماضي كانت الأفضل على الإطلاق في نفس الشهر خلال تاريخ العلامة التجارية منذ تأسيسها قبل 29 عاماً، بفضل ارتفاع طلب العملاء على السيارة QX50 التي تنتمي لفئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ذات الحجم المتوسط.

وقالت الشركة إنها استطاعت بيع 22,126 مركبة على مستوى العالم في شهر نوفمبر، بزيادة قدرها 6٪ مقارنة بمبيعاتها في نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجلت إنفينيتي رقماً قياسياً في المبيعات في أكبر سوقين لها، الولايات المتحدة الأميركية والصين، حيث ارتفعت المبيعات 8٪ في الولايات المتحدة إلى 14,086 مركبة و9٪ في الصين إلى 5,009 مركبات.