«أودي إي ترون GT» تطل من أميركا

المصدر: إنغولشتات- البيان

تعتزم أودي إطلاق نجم جديد في معرض السيارات في لوس أنجليس. وسيشهد المعرض الظهور الأول للسيارة التجريبية المزودة بنظام قيادة كهربائي Audi e-tron GT بطرازها الكوبيه رباعي الأبواب ومن المقرر بدء إنتاج السيارة على نطاق واسع في غضون عامين تقريباً.

وستطلق أودي الجيل التالي من سياراتها الكهربائية في أعقاب ظهور السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات Audi e-tron GT وسيارة Audi e tron Sportback المزمع طرحهما لأول مرة في 2019 وستأتي السيارة الجديدة بهيكل ذي أرضية مسطحة يتيح أبعاداً مذهلة.

كما تضمن القوة المتولّدة التي تصل إلى (590 حصاناً) أداءً مماثلاً للسيارات الرياضية وينتقل عزم الدوران إلى العجلات عن طريق نظام الدفع الرباعي الدائم quattro بواسطة قوة توجيه عزم الدوران ليلبي التطلعات المنشودة من سيارة ديناميكية تحمل شعار أودي.