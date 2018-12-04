"كيا" تضيف المزيد من مزايا السلامة لسيارتها K7

المصدر: يونهاب

أعلنت شركة كيا موتورز، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، الاثنين، عن أنها أضافت المزيد من مزايا السلامة إلى سيارتها K7 سيدان المتطورة لتعزيز المبيعات.

وتشمل مزايا السلامة الإضافية المساعدة في القيادة على الطرق السريعة، ومساعدة السائقين في تجنب الاصطدام في وضع انعدام الرؤية، وتحذير السائق لانتباه، حسبما قالت كيا في بيان.

وتحتوي السيارة أيضا على نظام شحن للهاتف الجوال.

تأتي سيارة K7 المطورة بمحرك بنزين سعة 2.4 لتر، وبنزين سعة 3.0 لتر، وبنزين سعة 3.3 لتر، وموديل محرك الديزل سعة 2.2 لتر.

تم تزويد طراز 2.4 لتر بناقل حركة آلي من ست سرعات ونماذج أخرى من المحرك لها علبة تروس آلية ذات ثماني سرعات.

وقالت الشركة إن سعر السيارة سيدان متوسطة الحجم 26 مليون وون و 40 مليون وون (ما بين 23 و 36 ألف دولارا).