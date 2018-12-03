توقعات بتراجع أرباح قطاع السيارات الألماني

المصدر: ميونخ - د ب أ

رجحت توقعات خبير ألماني في مجال السيارات حدوث تراجعات ملحوظة في أرباح قطاع السيارات خلال الفترة المقبلة. وقال الخبير فرديناند دودنهوفر إن القطاع يواجه عامين صعبين بتراجعات ملحوظة في أرباح شركات تصنيع السيارات وشركات تصنيع لوازم السيارات.

وأعرب البروفيسور في اقتصاد السيارات بجامعة دويسبورج - إيسن غربي ألمانيا عن اعتقاده بأن السبب الرئيسي يتمثل في تراجع الطلب في الصين. وقال دودنهوفر إن مبيعات السيارات في الصين سجلت هذا العام تراجعاً، وذلك لأول مرة منذ عام 1990، وعزا هذه التراجعات إلى الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على واردات السيارات القادمة من الولايات المتحدة.

كما توقع دودنهوفر أن تتراجع مبيعات السيارات في الصين في العام المقبل بمقدار 1.9 مليون سيارة.