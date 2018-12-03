«سوبارو» تستدعي 25 ألف سيارة بسبب عيوب في المحرك

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت شركة «سوبارو» اليابانية لصناعة السيارات أنها سوف تستدعي 25641 سيارة في الصين ابتداءً من 11 يناير 2019، وذلك بسبب مشكلة في أجزاء من المحرك يمكن أن تسبب توقف السيارة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن إدارة القواعد السوقية القول إن عملية الاستدعاء سوف تشمل طرازات تم تصنيعها في الفترة ما بين عامي 2012 و2013. وقالت سوبارو إنها سوف تقوم بإصلاح العيب مجاناً.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها «سوبارو» سيارات من الصين، حيث قامت سابقاً بطلب نحو 75 ألف سيارة من إنتاجها من السوق في البر الرئيسي الصيني بسبب عيوب مع نظام التحكم بالمحرك.