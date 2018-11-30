شركة إندونيسية تدخل سنغافورة لمنافسة «جراب»

المصدر: سنغافورة - د ب أ

أطلقت شركة التكنولوجيا الإندونيسية العملاقة «جو - جيك» نسخة تجريبية من تطبيق خدمات النقل الذكي للمستخدمين في سنغافورة، وهي الخطوة التي تستهدف منافسة تطبيق «جراب» المسيطر على سوق خدمات النقل الذكي في سنغافورة حالياً.

وكانت «جو - جيك» قد بدأت تعزيز قدراتها حتى تتمكن من منافسة «جراب» السنغافورية التي تسيطر على حصة كبيرة من سوق خدمات النقل الذكي في جنوب شرق آسيا، حيث أعلنت الشركة الإندونيسية في مايو الماضي اعتزامها استثمار 685 مليون دولار سنغافورة (500 مليون دولار) لدخول أسواق فيتنام وتايلاند والفلبين وسنغافورة.

ومن المقرر أن يتم تشغيل تطبيق «جو - جيك» في نصف جزيرة سنغافورة بصورة مبدئية قبل توسيع نطاقه ليشمل الدولة والمدينة بأكملها خلال الأسابيع المقبلة.