رينو ونيسان وميتسوبيشي تؤكد التزامها بالتحالف الثلاثي

المصدر: باريس - أ ف ب

أكدت مجموعات رينو وميتسوبيشي ونيسان لصناعة السيارات مجدداً التزامها بالتحالف فيما بينها إثر أول لقاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بين رؤسائها منذ توقيف رئيس مجلس إدارته كارلوس غصن في اليابان والذي خلف صدمة كبرى في هذا القطاع.

وقالت الشركات الثلاث في بيان مشترك: «لا نزال ملتزمين بالكامل بالتحالف» فيما يبقى كارلوس غصن قيد الحجز الاحتياطي في اليابان بسبب الشبهات حول ارتكابه مخالفات مالية. وكان غصن أوقف قبل عشرة أيام في طوكيو وأقيل من رئاسة مجلسي إدارة نيسان وميتسوبيشي.

وجاء في بيان التحالف أن «مجالس إدارة مجموعة رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز تؤكد بإجماع وبقناعة تمسكها العميق بالتحالف» معبرة عن «التزامها الكامل» بهذا التحالف الذي يشكل أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم. وأكد المسؤولون الثلاثة أن «خارطة الطريق لديهم واضحة» وأنهم سيواصلون العمل «بشكل مهني أكثر من أي وقت مضى».

وذكرت صحيفة «نيكاي» أن رئيس مجلس إدارة نيسان هيروتو سياكاوا ورئيس رينو بالوكالة تييري بولوريه ورئيس ميتسوبيشي أوسامو ماسوكو عقدوا اللقاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وأكدت الشركات الثلاث أن التحالف بينها «حقق نجاحاً لا مثيل له خلال عقدين».ورينو هي أكبر عضو في التحالف وتملك 43% من أسهم نيسان لكن الشركة اليابانية تسجل مبيعات أكثر بكثير من نظيرتها الفرنسية، ما يثير استياء في طوكيو. وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عبر الثلاثاء عن معارضته أي تغيير في قيادة مجموعة «رينو-نيسان-ميتسوبيشي» ولا في «توازن» السلطات.

واعتبر أن المدير العام لرينو «يجب أن يبقى رئيساً لمجموعة» رينو-نيسان-ميستوبيشي، وذلك بعد أسبوع من توقيف كارلوس غصن.