«غوغل» تطور نظام وسائط لسيارة «فولفو» الجديدة

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

كشفت شركة «فولفو» السويدية لصناعة السيارات النقاب عن تعاونها مع شركة التكنولوجيا الأميركية «غوغل» لتطوير نظام جديد للوسائط المتعددة يعتمد على نظام التشغيل «أندرويد» لسياراتها الجديدة، وهو ما يعني توفير تطبيقات عديدة مثل «غوغل مابس» للخرائط و«سبوتيفاي» للموسيقى على نظام تكنولوجيا المعلومات الموجود في الجيل الجديد من سيارات «فولفو».

وبحسب موقع «موتور تريند» فإن مسؤولي «غوغل» و«فولفو» الذين يناقشون مشروع التعاون الثنائي أشاروا إلى رغبتهم في السماح لأي شخص بممارسة العديد من أنشطته المعتادة على الإنترنت أثناء قيادته للسيارة، من خلال توفير العديد من التطبيقات الشهيرة على نظام تكنولوجيا المعلومات في السيارة.

وأشار الموقع إلى أن «فولفو» و«أمازون» توفران خدمة توصيل طلبات، تتيح توصيل المشتريات إلى سيارة العميل دون الحاجة إلى وجوده فيها.