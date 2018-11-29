سيارة "ألفا روميو" عتيقة بـ 22 مليون يورو

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت الدار الفرنسية للمزاد "أركوريال" عن آخر صيحاتها في عالم السيارات القديمة، وذلك في مستودع مطار في باريس، حيث يتوقع أن تشترى بأسعار خيالية من المولعين الاغنياء.

ومن بين السيارات القديمة الأخرى، نجد نسخة نادرة لسيارة "ألفا روميو 8 سي 2900 بي برلينيتا"، التي يتراوح ثمنها بين 16 و22 مليون يورو، حسب "يورونيوز".

كانت هذه السيارة من أسرع السيارات قبل الحرب العالمية الثانية، وقد تم تصنيع 50 نسخة منها فقط، وخمس فقط صممتها شركة "تورينغ" الإيطالية، وتعد هذه السيارة إحدى التحف الفنية إلى جانب سيارة "بوغاتي أتلانتيك".

وقد بقي نموذج سيارة "ألفا روميو 8 سي 2900 بي برلينيتا" الموجودة في المستودع، على ذمة المالك الحالي طيلة 43 سنة، وهو يحتفظ بشكل السيارة الأصلي الذي اعتمده المصنع، كما أن السيارة تحتفظ بمحركها الأصلي.

وتحتفظ دار "أركوريال" للمزاد برقم قياسي لسعر مبيعاتها الخاص بالسيارات القديمة، والذي يعود لسنة 2016، عندما باعت سيارة فيراري تعود لسنة 1957 بملغ قدر بنحو 32 مليون يورو.

ويوجد في المعرض نموذج آخر لسيارة من نوع "سيرينيسيما سبايدر" التي تعود إلى سنة 1966 لمهندس السيارات فانتوتزي، وهي سيارة سباق شاركت في سباق "لومانس" 24 ساعة، سنة 1966.

وينتظر أن ينظم مزاد في معرض "روتروموبيل" في باريس، في 8 من شهر فبراير 2019.