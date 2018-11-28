«أودي» تطلق 3 سيارات كهربائية جديدة

المصدر: برلين- الوكالات

أطلقت «أودي» ثلاث سيارات كهربائية جديدة في فترة زمنية قصيرة نسبياً، ولكن الثالثة مثيرة للاهتمام بشكل خاص؛ لأن تصميمها مستوحى من «بورش تايكان».

وأصدرت صانعة السيارات الألمانية الآن صوراً جديدة لسيارة «إي ترون جي تي»، قبل إطلاقها رسمياً هذا الأسبوع.

وتعتبر «إي ترون» و«سبورتسباك» أول سيارتين كهربائيتين من الجيل التالي الذي تعمل عليه «أودي» في إطار التحول نحو المركبات الكهربائية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت الشركة أيضاً التعاون مع «بورش» لإنتاج ثالث سيارة كهربائية بالكامل تعتمد على تصميم «تايكان».

ومن المنتظر أن تكشف الشركة النقاب عن السيارة في معرض «لوس أنجليس» للسيارات هذا الأسبوع، ولكنها أصدرت إعلاناً دعائياً لإعطاء الجمهور لمحة عن السيارة الجديدة مع صور مشوشة لمزيد من التشويق.