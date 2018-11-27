«بي إم دبليو» تنضم لخدمة توصيل الركاب

المصدر: برلين - وكالات

تستعد شركة «بي إم دبليو» لإطلاق خدمة لتوصيل الركاب في الصين، ومن المقرر إطلاقها في شهر ديسمبر المقبل، لتكون شركة تصنيع السيارات الألمانية أول شركة عالمية لصناعة السيارات تحصل على مثل هذه الرخصة في السوق الصيني المتنامي. وحصلت الشركة على ترخيصها في مدينة تشنجدو، عاصمة مقاطعة سيشوان في جنوب غرب الصين.

وسيمكّن التصريح الجديد «بي إم دبليو» من توفير خدمات سيارات الأجرة المحجوزة عبر الإنترنت في المدينة، لكن الشركة لم تكشف عن تفاصيل أسطول السيارات المتوقع.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت «بي إم دبليو»، إنها ستزيد حصتها في مشروعها مع شريكها الصيني بريليانس تشاينا أوتوموتيف هولدنجز ليمتد إلى 75٪ بدلاً من 50٪.