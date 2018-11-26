«تسلا» تفتتح صالة عرض مؤقتة في مول الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

افتتحت «تسلا» أمس، صالة عرض مؤقتة لها في مركز التسوق الفاخر «مول الإمارات»، معززة بذلك حضورها في مدينة دبي والمتمثل بمتجر للتجزئة ومركز للخدمة على شارع الشيخ زايد.

وستتواجد المنصة الجديدة، البالغ حجمها 220 متراً مربعاً، حتى فبراير 2019 وستعرض للزوار طرازي تسلا الرائدين «موديل إس» و«موديل إكس»، متيحة لهم الفرصة للتعرف أكثر على منتجات الشركة، ضمن أجواء جميلة وبسيطة.

ويعتبر طرازا «موديل إس» و«موديل إكس» الكهربائيين بالكامل، من فئة السيارات فائقة الأمان، وبفضل جمالية التصميم وروعة الأداء الرياضي وقدرتها على قطع مسافات طويلة تفوق السيارات الكهربائية الأخرى، تُمكن الطرازين من رفع معايير مركبات القرن الـ21.

وتسهم تحديثات «تسلا» لبرامجها عبر الإنترنت في المواصلة على تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتعزيز تجربة القيادة. ويمكن تحديث السيارات من دون الحاجة لزيارة مركز الخدمة، وهي متاحة مجاناً لجميع ملاك السيارات طوال فترة عمل السيارة.

ويمكن لزوار المنصة أيضاً حجز وطلب المركبات، إضافة إلى التعرف على الطراز الأحدث ضمن مجموعة مركبات تسلا، موديل 3، والذي يعتبر سيارة الصالون المعتدلة السعر، والتي سيبدأ تسليمها في النصف الأول من 2019.