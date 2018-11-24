«رينج روڤر إيڤوك» ترسي معايير جديدة في الأداء والاستدامة

المصدر: دبي - البيان

تنضم «رينج روڤر إيڤوك» الجديدة إلى عائلة «رينج روڤر» بمحركات كهربائية هجينة ومزايا متطورة، ترتقي بفئة السيارات الصغيرة الفاخرة متعددة الاستخدامات إلى مستويات جديدة.

وتجعلها السيارة المثلى للقيادة في المدينة والريف ومختلف التضاريس.ومع تسجيلها لنسبة مبيعات ملحوظة في فئة السيارات الصغيرة الفاخرة متعددة الاستخدامات تجاوزت 772.096 سيارة، وفوزها بأكثر من 217 جائزة دولية، تأتي النسخة الجديدة من «رينج روڤر إيڤوك» بنسخة متطورة عن الأصل، تم تصميمها وهندستها وتصنيعها في بريطانيا، حيث تدمج إرث «رينج روڤر» العريق مع أحدث التقنيات ضمن تصميم استثنائي يلبي احتياجات العملاء اليوم بتقنياتها وامكانياتها المنفردة.