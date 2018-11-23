«ديلز أون ويلز» تطلق «ميلان ريد» الخارقة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت وكالة ديلز أون ويلز عن وصول سيارة ميلان ريد التي تُعتبر واحدة من أسرع السيارات الخارقة في العالم، إلى دبي، وانضمامها لمجموعة من السيارات الفاخرة التي تقدمها الوكالة في صالتها الواقعة على شارع الشيخ زايد في دبي.

وتم الكشف عن ميلان ريد في فعالية حصرية استضافتها صالة العلامة، لتصبح ديلز أون ويلز الوكيل الحصري لهذه السيارة في منطقة دول التعاون ولتكون واحدة من أربع وكالات حصرية لهذه السيارة الخارقة على مستوى العالم. وستسجل سيارة ميلان ريد حضوراً مميزاً خلال سباقات فورمولا 1 في أبوظبي، لتبهر الحضور كما سحرت العالم بسرعتها الفائقة.

وتعتبر ميلان ريد، التي يتم تصنيعها من قبل شركة ميلان أوتوموتيف النمساوية، إصداراً خاصاً من السيارة الخارقة، حيث سيتم تصنيع 99 سيارة منها فقط.

ويمكن أن تصل سرعة «ميلان ريد» المزودة بمحرك باستطاعة 1325 حصاناً، إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية، بفضل هيكلها الخفيف الذي يبلغ وزنه 1300 كيلوجرام، ويمكن أن تبلغ سرعة 200 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثوان وإلى 299 كيلومتراً في الساعة خلال 9.9 ثوان.

وتأتي القوة الخارقة من محرك V8 بسعة 6.2 لترات بتوربو رباعي ودفع خلفي يعمل بشكل كامل دون دعم كهربائي، من تصنيع «إيه في إل»، المزود الرائد لشركات السيارات العالمية وسباقات «فورمولا 1» وبفضل ميزاتها الرائعة، تقدم هذه السيارة تجربة قيادة لا تضاهى، حيث تضع السيارة معياراً جديداً بالكامل للسيارات الخارقة.

وعلاوة على ذلك، وللمرة الأولى في تاريخ السيارات الرياضية التي يُسمح بقيادتها في الشارع، سيتم تصنيع نظام التعليق المزدوج ميلان ريد بالكامل من ألياف الكربون للحفاظ على خفة وزنها.