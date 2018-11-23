«بي.إم.دبليو 330 إي» الهجين تزيد مداها 50 %

المصدر: ميونخ - د ب أ

بعد أكثر من عامين على طرح «بي.إم.دبليو» سيارتها الهجين «330 إي»، التي كانت توفر تجربة قيادة تماثل قيادة سيارات «بي.إم.دبليو» التقليدية من الفئة الثالثة.

قدمت الشركة الألمانية نسخة جديدة من السيارة الهجين بعد زيادة مداها عند العمل بالمحرك الكهربائي بنحو 50% تقريباً مقارنة بالجيل الأول، كما أعادت «بي.إم.دبليو» تصميم سيارة الفئة الثالثة التقليدية والسيارة الهجين «330 إي» لكي تكون أكثر جاذبية.

وتم تزويد الجيل الجديد من السيارة الهجين «بي.إم.دبليو 330 إي» ببطارية تتراوح قوتها بين 8.8 و12 كيلووات، وهو ما يتيح زيادة المسافة التي تستطيع قطعها باستخدام المحرك الكهربائي إلى 37 ميلاً (60 كيلو متراً)، أي بنسبة 50% عن النسخة السابقة، وهو ما يعني أن السيارة «330 إي» تظهر أنه يمكن أن تكون تجربة قيادة السيارة الهجين المزودة بمحركين، أحدهما بالوقود التقليدي والآخر بالكهرباء،ممتعة للغاية.