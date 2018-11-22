إنجاز 9 محطات شحن سيارات كهربائية في مواقف «دبي التجاري العالمي»

المصدر: دبي - البيان

جهز مركز دبي التجاري العالمي، وهيئة كهرباء ومياه دبي مواقف سيارات مجمّع مركز دبي التجاري العالمي بـ 9 محطات لشحن السيارات الكهربائية لخدمة رواد المركز من مستخدمي السيارات الكهربائية.

وتتوزّع محطات الشحن في جميع مواقف السيارات التابعة للمركز، لتقديم خدمة رائدة ومتميزة لملّاك ومستأجري السيارات الكهربائية المتوقّع نموّها بسرعة في مدينة دبي، خاصة مع المزايا الكبيرة لهذه السيارات.

وقد اكتمل تركيب شواحن السيارات الكهربائية في مختلف أرجاء مواقف السيارات في المركز، وروعي أن تكون في مواقع قريبة من مداخل المواقف.

وتتوزّع محطات شحن السيارات الكهربائية في موقف السيارات متعدد الطوابق بجوار فندق نوفوتيل، وموقف شارع السعادة، وموقف برج الشيخ راشد، وموقف ون سنترال، وذلك لخدمة جميع روّاد المركز من عارضين وزوّار ووفود مشاركة، وشركات تنظيم الفعاليات العالمية.

ويتطابق هذه التوجّه مع أهداف خطة دبي 2021، الساعية إلى تقليل البصمة الكربونية والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة التي لا تسبب تلويث الهواء، وتعزيز مكانتها بين مدن العالم كمدينة صديقة للبيئة.

كما يتوافق كذلك مع أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في إيجاد بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وإحلالها محل مصادر الطاقة التقليدية.

وسوف يكون لمحطات شحن السيارات في مركز دبي التجاري العالمي، قيمة عظيمة خاصة وأن فترات الانتظار الطويلة للسيارات خلال فترات إقامة المعارض والمؤتمرات تتيح لروّاد الفعاليات شحن سيارتهم بكل يسر وسهولة على مدى الـ 2-4 ساعات يستغرقها شحن السيارة الواحدة، بينما يقوم الزائر بعمله دون أي تأخير أو إبطاء.

أولويات

وقال عبد الرحمن أبو الشوارب، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «يمثّل الحفاظ على بيئة نظيفة وتقليل تلوّث الهواء، وخفض الانبعاثات الكربونية من أهم أولوياتنا، ولذلك فنحن ندعم جميع مبادرات حكومة دبي ودولة الإمارات في هذا المجال»، وأضاف: «لقد تعاونا مع شركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي، في مد مواقف السيارات بالشواحن الكهربائية وتوزيعها في جميع أنحاء مجمع مركز دبي التجاري العالمي».