4 حملات استدعاء لسيارات شيفروليه وهوندا لإصلاح عيوب فنية

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

أطلقت وزارة الاقتصاد أمس 4 حملات استدعاء لعدة أنواع جديدة من سيارات شيفروليه وهوندا لإصلاح عيوب فنية، مؤكدة على أن وكلاء السيارات في الدولة سيبادرون خلال الأيام القليلة المقبلة بالاتصال بالمستهلكين المتضررين لحجز مواعيد لإصلاح سياراتهم بعد توفر قطع الغيار المطلوبة.

واستهدفت الحملة الأولى التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد مع شركة جنرال موتورز ووكلائها الثلاث في الدولة (الكندى للسيارات، بن حمودة للسيارات، ليبرتي للسيارات) صيانة مركبات شيفروليه إمبالا وإكو ينوكس موديل 2018 وجي إم سي تيرين موديل 2019 -2018

وأرجع تقرير فنى للوزارة والشركة سبب الاستدعاء إلى أنه من المحتمل أن يقلل غاز الهيدروجين من أداء نظام الفرامل والذي يتسبب في انحلال دواسة الفرامل أو تعطلها جزئياً، وطالب التقرير وكلاء السيارات بإزالة أي غاز من نظام الفرامل الخلفي.

وأشارت إدارة حماية المستهلك أنه تم اتخاذ قرار بالتوافق بين الوزارة وشركة جنرال موتور ووكلائها في الدولة لإطلاق الحملة للسيارات المتأثرة في الإمارات وإجراء التصليح اللازم لضمان راحة بال العملاء في أقرب وقت.

كما أطلقت الوزارة حملة صيانة أخرى مع شركة جنرال إلكتريك لمركبات شيفروليه إكسبريس وجي إم سي سافانا موديل 2016 -2018، وقالت إن الحملة تخص المركبات المجهزة بوحدة تحكم يدوى مستقلة للمناخ في المقاعد الخلفية في لوحة السقف، وأوضحت أنه لوحظ في بعض الحالات عندما يتم ضبط درجة الحرارة إلى أقصى درجة أو ضبط مقبض التحكم على أقصى مستوى تهوية أرضية.

فقد يحدث اتصال كهربي مباشر يسمح بتدفق تيار زائد عبر نوع معين من المقاومات الكهربائية الخاصة بأجهزة التحكم (مقاييس فرق الجهد) مما يرفع من درجة حرارتها إذا حدثت هذه السخونة الزائدة، ويمكن اشتعال النار في العزل الكهربائي، كما يمكن أن تصل إلى الخط الرأسي لسقف السيارة مما يزيد من خطر حدوث إصابات.

كما أعلنت الوزارة بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية الموزع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات عن حملتين لاستدعاء سيارات هوندا كروس تور وسيارات هوندا بايلوت موديل 2014-2015.

وأكدت الوزارة أنه بعد التواصل مع شركة هوندا موتورز فقد بدأت حملة استدعاء 24 وحدة من سيارات هوندا أكورد كروس تور موديل 2014 -2015، ونحو 1230 وحدة من سيارات هوندا بايلوت موديل 2014 -2015 ونحو 411 وحدة سيارات من نوع هوندا جاز موديل 2014 من أسواق الإمارات.