رئيس «فولكسفاغن» يطالب بـ«أجندة حقيقية للسيارات»

المصدر: فولفسبورج - د ب أ

طالب هربرت ديس، رئيس شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، مسؤولي السياسة الاتحادية في بلاده باتخاذ موقف أكثر إيجابية حيال قطاع صناعة السيارات. وقال في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية: «للأسف لا يبدو أن أحداً في المشهد الحزبي الألماني يمكنه في الوقت الراهن تصور منظور إيجابي عن السيارات».

كما شكا ديس من الانشغال المفرط بالقمم الخاصة بالديزل وقال: «وبوجه عام، فنحن نفكر من استطلاع لاستطلاع ومن انتخابات لانتخابات، وبهذه الطريقة لن يمكننا أن نواصل تطوير البلاد كمقر اقتصادي».

وتابع ديس حديثه قائلاً: إن «السنوات الثلاثين الأخيرة خلت من وجود سياسة تتعلق بالصناعة»، منوهاً بأن ألمانيا وأوروبا تحتاجان في الوقت الراهن إلى بيئة سياسية بناءة حتى تتمكنا من أن تكونا على قدم المساواة مع منافسين مثل الصين.