«هيونداي سانتافي» الجديدة في الإمارات

المصدر: دبي– البيان

أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الموزع الحصري لشركة «هيونداي موتورز» في الإمارات العربية المتحدة، أن سيارة «هيونداي سانتافي» الجديدة كلياً باتت متوفرة الآن في دولة الإمارات.

وترسي هذه السيارة معياراً جديداً في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بتصميمها، وباقتها المتطورة من التقنيات المبتكرة، فضلاً عن تمتعها بأحدث مزايا الأمان والسلامة.

وقال غسان ناصر، مدير «هيونداي الإمارات»: تعتبر «سانتافي» إحدى العلامات من «هيونداي» وواحدة من السيارات المفضلة لدى العملاء. ويرتكز الجيل الرابع من هذه السيارة على إرثها العريق مع تبني مزايا محسنة عبر جميع جوانبها ابتداءً من التصميم المتميز، ومروراً بالأداء العالي، وانتهاءً بميزات السلامة والأمان.

وتشتمل المقصورة الداخلية للسيارة على ستّ وسادات هوائية لحماية السائق والركاب. وتتضمن مزايا السلامة الأخرى شاشة عرض تم تثبيتها في وضعية عالية لتمكين السائق من مشاهدة المعلومات المتعلقة بالسرعة وتعليمات الملاحة ومستوى الوقود مع الحفاظ على انتباهه مُنصبّاً على الطريق.

وتم أيضاً تحسين الرؤية الخلفية والعديد من المزايا الأخرى مثل نظام التحذير من الاصطدام في المنطقة العمياء، ونظام التحذير من وجود راكب في المقاعد الخلفية، وباقة «سمارت سينس» الجديدة من «هيونداي»، والتي تشتمل أحدث مزايا السلامة النشطة وأنظمة المساعدة في القيادة.