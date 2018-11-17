5 أسئلة يجب الإجابة عنها قبل شراء تأمين السيارة

تقدم «أكسا الخليج» بعض النصائح المفيدة للأشخاص الذين يرغبون في تجديد أو شراء وثيقة تأمين لسياراتهم وفي ما يلي 5 أسئلة مهمة قبل شراء وثيقة تأمين السيارة:

1 ماذا كنت ستفعل لو كانت سيارتك خارجة عن مسار الطريق بعد تعرضك لحادث؟ إذا كانت شركة التأمين الخاصة بك توفر لك سيارة مستأجرة، فما هي المدة الزمنية اللازمة لتكون السيارة متوفرة لك؟

2 ما مدى سرعة قيام شركة التأمين الخاصة بك بالانتهاء من مطالبة مالية؟ قد يبدو قسطاً أقل تكلفة جذاباً، ولكن في حال وقوع حادث مؤسف، ستحتاج إلى شركة تأمين يمكن الوصول إليها بسهولة إذا كانت شركة التأمين الخاصة بك لديها اتفاقيات محددة مع كراجات لتسريع عملية الإصلاح، فهذه ميزة إضافية أيضاً.

3 إذا تضررت سيارتك إثر تعرضها لحادث، من سيقوم بإصلاحها؟ هل توفر شركة التأمين الخاصة بك ورشات إصلاح موثوقة ويتم تفقدهم بانتظام لضمان جودة وسلامة الإصلاحات، أم هل تتوقع منك القيام بتقدير التكاليف وتقديمها للمطالبة بالسداد؟

4 هل تستخدم مواقع المقارنة عبر الإنترنت؟ إذا كنت تستخدمها، فتأكد من أن تقوم بمقارنة مستويات متطابقة من التغطية التأمينية وليس الأسعار فقط. وعند مقارنة الأسعار عبر الإنترنت، فمن المهم التحقق من تضمين التغطية المذكورة أيضاً في عرض السعر.

5 هل سيارتك محمية حقاً مهما تنوعت المواقف التي قد تتعرض لها؟ هل تحصل على مستوى كامل من التغطية يتضمن القيادة على الطرق الوعرة، مثل القيادة في الصحراء؟ وهل يغطي تأمينك أيضاً الضرر الناتج عن الحريق أو التخريب أو السرقة؟