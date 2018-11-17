«باترول» تدخل «غينيس» بتشكيل الصقر

المصدر: دبي– البيان

نجحت سيارة «نيسان باترول» في تحطيم رقم قياسي جديد بموسوعة «غينيس العالمية للأرقام القياسية»، لأكبر موكب رقص متزامن بالسيارات، والذي أقيم في دبي. وقد شارك في الموكب 180 سيارة تحركت بطريقة متزامنة على شكل صقر صحرواي عملاق، لتحطم بذلك «نيسان باترول» رقماً قياسياً للمرة الثالثة لها ضمن موسوعة «غينيس».

وجاء إنجاز «نيسان» لهذا الرقم القياسي الجديد في العرض الذي أقيم في ملعب «ذا سفنز» للرجبي في دبي، حيث حطمت بذلك الرقم العالمي السابق بزيادة 36 سيارة. وقاد موكب «نيسان باترول» سائق سباقات السيارات العالمي أكسيل جيفيريز، حيث انطلق العرض من خلال صفي سيارات متمركزة تحركت في اتجاه معاكس على هيئة صقر.

وقطعت مسافة إجمالية بلغت 1476 متراً. وانتشرت 180 سيارة في مساحة تصل أبعادها إلى 176.5 x 225 متراً والتي شكّلت من خلالها صورة الصقر. وقد بدت صورة السيارات من الأعلى على هيئة صقر عملاق يحلق فوق رمال صحراء شبه الجزيرة العربية.

وقد تزامن الاحتفال بالأرقام القياسية الرسمية في موسوعة «غينيس» مع الاحتفال بإطلاق 3 إصدارات جديدة لسيارة «نيسان باترول» خلال الشهر الجاري، وهي سيارات باترول سفاري «فالكون» و«غزال» و«غزال إكس»، والتي تم تصميمها بحيث تناسب عملاء «نيسان» في منطقة الشرق الأوسط بشكل حصري.

قال كاليانا سيفاغنانام، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والمبيعات، نيسان أفريقيا والشرق الأوسط والهند، ورئيس نيسان الشرق الأوسط: «نحن ملتزمون في شركة نيسان بتوفير «إبداع يثير الحماس» لعملائنا، كما أننا سعداء بتحطيم سيارة باترول لرقم قياسي جديد في موسوعة غينيس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحظى مجموعة سيارات باترول بمكانة استثنائية وشعبية في قلوب عملائنا بمنطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي تجلّى من خلال تحقيقنا لمعدلات مبيعات مرتفعة على أساس سنوي على امتداد هذه الفئة».

من جانبه، قال يورغن شميتز، المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط: «إن أهم ما يميّز هذا الإنجاز هو أن جميع من شاركوا في الموكب يعملون في شركة نيسان. جاءت هذه الفعالية في إطار حرصنا البالغ على توفير الفرصة لموظفينا للمشاركة في تحقيق هذا الإنجاز المتميز، وسعدنا للغاية بالحماس الذي أبداه جميع المشاركين، والذين اتسموا بالإصرار على تحطيم هذا الرقم القياسي».