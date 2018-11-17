السيارات تنعش التجزئة في أميركا

انتعشت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر بأكثر من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن مبيعات التجزئة نمت 0.8% شهرياً في اكتوبر بعد تراجع 0.1% خلال سبتمبر.

وكان محللون يتوقعون زيادة المبيعات 0.5% مقابل ارتفاع 0.1% في سبتمبر وفقاً لبيانات أولية.

وجاءت الزيادة التي فاقت التوقعات في مبيعات التجزئة جزئياً نتيجة ارتفاع مبيعات السيارات ومكوناتها، والتي زادت 1.1% خلال أكتوبر الماضي بعد تراجع 0.1% في سبتمبر.

وسجل نمو مبيعات التجزئة ككل خلال الشهر الماضي 0.7% بعد تراجع بنسبة 0.1% خلال سبتمبر السابق عليه.