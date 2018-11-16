«جاكوار لاند روڤر» توفر تقنية جديدة لتوصيل السيارة بإشارات المرور

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «جاكوار لاند روڤر» تكنولوجيا جديدة تقوم على مبدأ الاتصال ما بين السيارة والبنية التحتية (V2X) لتوصيل السيارة بإشارات المرور الضوئية، ما يساعد السائق على تجنب الازدحام عند إشارات المرور، وتسهيل تدفق حركة السير داخل المدن.

وكان قد تم تركيب أول إشارة مرور ضوئية في العالم أمام مبنى البرلمان في لندن قبل 150 عاماً. ومنذ ذلك الحين، أمضى السائقون حول العالم مليارات الساعات في انتظار الضوء الأخضر على الطرقات، غير أن التقنية الحديثة من «جاكوار لاند روڤر» تبشر بقرب انتهاء هذا الواقع.

حيث يسمح «نظام التوصية بالسرعة المثلى للإشارات الخضراء» (GLOSA) باتصال السيارات مع الإشارات المرورية لتزويد السائق بنصائح حول السرعة المثلى التي يجب القيادة بها عند الاقتراب من التقاطعات أو الإشارات المرورية.

ويساعد تبني هذه التقنية المتطورة للاتصال بين السيارة والبنية التحتية في منع السائقين من القيادة بسرعات عالية لبلوغ الإشارات المرورية وهي خضراء، عدا تحسين جودة الهواء عبر الحد من التسارع القاسي أو استخدام الفرامل بالقرب من الإشارات المرورية.

ويجري حالياً اختبار تقنية الاتصال هذه في سيارة جاكوار F-PACE كونها جزءاً من مشروع أبحاث تعاوني بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني. على سبيل المثال، يقوم نظام «التحذير من خطر الاصطدام عند التقاطعات» بتنبيه السائقين عند احتمال وقوع أي تصادم.