«أودي» تطلق جائزة ابتكار

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «أودي» جائزتها في مجال الابتكار وهي الدورة الثالثة للجائزة، بعد أن حافظت على نموها المتواصل من حيث المكانة والشعبية منذ أول انطلاقة لها في العام 2016. وتعتبر جائزة أودي للابتكار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تسعى الجائزة إلى تمكين المصممين المحليين بأن تكون مصدراً لإلهام المنطقة بالابتكارات التي تحسّن من مستوى معيشتنا.

والجائزة عبارة عن مسابقة سنوية والمشاركة فيها مفتوحة لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون ومعظم بلدان المشرق العربي، وتتولى لجنة تحكيم احترافية منح الجائزة لأفضل المشاريع المقدمة بناء على درجات ابتكار المشروع وسهولة استخدامه وتقنيته وجدواه ومدى تطوره وأهميته.