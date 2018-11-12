بالفيديو: "Vision" "لادا – نيفا" من "أوتوفاز" الروسية

المصدر: البيان الالكتروني

قد تثير رباعية الدفع "لادا – نيفا" من الجيل الجديد التي تعمل حاليًا شركة "أوتوفاز" الروسية على تصنيعها، اهتمام المشترين الأوروبيين.

وقال رئيس عملاق صناعة السيارات الروسية، إيف كاركاتزانيس، إن شركته بصدد دراسة الطلب المحتمل على السيارة في البلدان الأوروبية.

وأوضح كاركاتزانيس أن شركته تعتزم إطلاق رباعية الدفع "لادا – نيفا" من الجيل الجديد بحلول العام 2022. وفي حال لقيت السيارة اهتماما في البلدان الأوروبية فإن شركة "أوتوفاز" مستعدة لبحث مسألة توريد السيارات إلى تلك البلدان، وفق "روسيا اليوم".

وقال كاركاتزانيس إن مبيعات سيارات "لادا" في أوروبا لم تتوقف أبدًا، حتى لو كانت بأعداد محدودة، مشيراً إلى سيارة "نيفا" الكلاسيكية التي تباع في كل من ألمانيا والنمسا. أما بريطانيا، فاضطرت الشركة الروسية إلى الانسحاب من سوقها بسبب عدم تناسب سياراتها مع المقاييس البيئية.

يذكر أن سيارة "Vision" الاختبارية الروسية، بصفتها جيلا جديدا من "لادا – نيفا"، تم الكشف عنها في معرض موسكو للسيارات في أغسطس الماضي، حيث أثارت اهتمامًا على مستوى الخبراء الأوروبيين والجمهور.

إلا أن الخبراء في شركة "أوتوفاز" الروسية أعلنوا آنذاك أن المظهر الخارجي لرباعية الدفع التي ستنتج على دفعات سيختلف عما كشف عنه في المعرض.