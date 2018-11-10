«مرسيدس» توفر خدمة نقل بسيارات ذاتية القيادة

قالت «دايملر» -الشركة المالكة لـ«مرسيدس بنز»- إنها تتعاون مع شركة قطع غيار السيارات الألمانية «بوش» لتوفر خدمة السيارات ذاتية القيادة لركاب «مختارين» بمنطقة سان خوسيه خلال النصف الثاني من 2019.

وستقدم سيارات «مرسيدس بنز» ذاتية القيادة من طراز «إس كلاس» خدمة نقل الركاب بين غرب ووسط سان خوسيه، التي تقع في منتصف منطقة وادي السيليكون بجنوب سان فرانسيسكو.

وستوفر الخدمة المشتركة بين «دايملر» و«بوش» متتبع أمان لمراقبة مسار الرحلة ويمكن للركاب استدعاؤه من خلال التطبيق، وستنطلق السيارة إلى الركاب لتأخذهم إلى الوجهة التي تم اختيارها.

ولا يوجد تفاصيل حول المستخدمين المتاح لهم الخدمة أو تكلفتها، لكنها بمثابة برنامج تجريبي للشركات التي تتطلع لتطبيقها على نطاق أوسع. برلين - الوكالات