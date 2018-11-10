«فولكسفاغن» تتحدَّى «تسلا» بسيارة كهربائية

المصدر: برلين - الوكالات

أفاد مصدر مطلع لوكالة «بلومبرغ» الاقتصادية للأنباء بأن «فولكسفاغن» تُخطط لإنتاج سيارة كهربائية «كروس أوفر» بتكلفة 18 ألف يورو (حوالي 21 ألف دولار).

في إطار جهودها لإنتاج مركبات عديمة الانبعاثات. وتعتزم الشركة الألمانية تحدي شركة «تسلا» الشهيرة من حيث التكلفة، كما ستبدأ إنتاج هذه السيارة الكهربائية منخفضة التكلفة في مصنعها بـ«إمدن» خلال عام 2020. وتتوقع «فولكسفاغن» بيع ما يصل إلى 200 ألف سيارة من هذا النوع سنوياً، وهو ما يقارب مستهدَف مبيعات «تسلا» من سيارتها «موديل 3».

وتخوض شركات إنتاج السيارات في العالم منافسة شرسة في سباقها نحو إنتاج وتطوير السيارات الكهربائية والمركبات صديقة البيئة منخفضة أو معدومة الانبعاثات حيث اطلقت شركات السيارات شراكات واسعة مع شركات تقنية بهدف توفير التقنيات اللازمة لدعم إنتاج السيارات الكهربائية وخفض تكلفتها وعلاج المشاكل التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بسرعات السيارات وعمر البطاريات، بحيث يتم تسييرها لمسافات أطول قبل أن يعاد شحنها من جديد.