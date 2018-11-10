«قرقاش» تطرح «أكتروس» و «أروكس» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

طرحت «مجموعة قرقاش»، أول من أمس، بصالة عرضها في رأس الخيمة، الجيل الجديد من شاحنات «أكتروس وأروكس» الثقيلة من «مرسيدس بنز» لتنضم إلى أسطول مركباتها في المنطقة .

حيث تم كشف النقاب عن الشاحنات الجديدة أمام حشد من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام ومجموعة من العملاء.

وأتاحت الفعالية الحصرية الفرصة أمام الحضور للاطلاع على الشاحنات المذهلة الجديدة، وتجسيداً منها لشعار «شاحنات موثوقة»، صممت «مرسيدس بنز» شاحنات «أكتروس» الجديدة كلياً لتوفير خدمات النقل لمسافات طويلة وبكفاءة وموثوقية عالية.

في حين تم تصميم شاحنات «أروكس» الجديدة كلياً بطريقة فريدة تتيح لها تقديم أفضل مستويات القوة والموثوقية والتحمل ومواصلة الإرث العريق الذي تتمتع به «مرسيدس بنز».

وقال توماس روث، مدير عام عمليات البيع للمركبات التجارية في «مشاريع قرقاش»: نحن مسرورون بتوسيع نطاق عروضنا من المنتجات المتميزة في المنطقة.

ويسرنا تقديم نموذجين جديدين من شاحناتنا فائقة التطور وهما «أكتروس» و«أروكس»، ونحن على ثقة تامة بأن إطلاق الشاحنتين سيسهم في إحداث نقلة نوعية في الإنشاءات والتوزيع، فضلاً عن الارتقاء بمعايير السلامة والأمان ضمن قطاع النقل.

وأوضح مارك ليجاي، مدير عام قسم شاحنات «مرسيدس بنز» في «دايملر للمركبات التجارية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: ندرك جيداً متطلبات الاعتماد الكامل على خدمات الشاحنات وخاصة في هذه المنطقة، ولذلك قمنا بإجراء اختبارات مكثّفة على شاحناتنا ضمن مركز الاختبارات التابع لنا في دولة الإمارات بهدف تكوين فهم أفضل حول الاحتياجات.