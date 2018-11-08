مرسيدس توسع مركزها للتطوير في سيئول

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلن فرع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في كوريا الجنوبية أنه قام بتوسيع مركزه للبحوث والتطوير في سيئول، لتصبح العاصمة الكورية الجنوبية مركزاً آسيوياً لعملاقة تصنيع السيارات الألمانية «مرسيدس بنز»، بهدف تطوير المركبات ذاتية القيادة والمركبات المتصلة بالإنترنت.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان لفرع الشركة في كوريا الجنوبية أن مركز مرسيدس-بنز للبحوث والتطوير في كوريا سوف يركز على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية المتعلقة بنظام المساعدة المتطورة للسائق، بالإضافة إلى تقنيات السيارات المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والتحكم والتتبع عن بعد والنظم المعلوماتية.

وقال رئيس مرسيدس بنز كوريا ورئيسها التنفيذي ديمتريس بسيلاكيس في البيان: «من خلال توسعة المركز، من المتوقع أن يتم تعزيز دورنا كمركز للبحوث والتطوير في آسيا لتنفيذ استراتيجية مرسيدس بنز المستقبلية للمركبات المتصلة بالإنترنت وذاتية القيادة، وسوف نواصل مساهمتنا في المجتمع الكوري».

وفي أكتوبر الماضي، قفزت مبيعات سيارات مرسيدس-بنز بنسبة 40% لتصل إلى 6371 وحدة مقابل 4539 وحدة قبل عام واحد، وفقا لجمعية مستوردي وموزعي السيارات الكوريين.